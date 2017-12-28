Справа про замах на Кернеса: у поліції є нові версії

У ході досудового розслідування справи про замах на міського голову Харкова Геннадія Кернеса висунуті нові версії.

Про це на прес-конференції заявив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Там оновлений півтора місяці тому склад слідчо-оперативної групи новими працівниками, там, де ми недоопрацювали версії, ми ще раз відпрацювали. Висунуто нові версії, призначені повторні експертизи", - сказав Чиж.

За його словами, слідство працює з Кернесом і людьми, які можуть дати "якусь позитивну інформацію" для розслідування.

Він також додав, що ведеться слідство у справі про вбивство близького до Кернеса бізнесмена Юрія Димента.

"Допитані більше 1,5 тисячі осіб, проведено понад 55 експертиз. Є версії, версії всі живі і вони опрацьовуються у сукупності", - сказав Чиж.

Як відомо, Кернес неодноразово звинувачував поліцію в тому, що вона не розслідує ні замах на нього, ні вбивство Димента.

28 квітня 2014 року Кернес був важко поранений під час пробіжки по Білгородському шосе в Харкові.

За фактом замаху на вбивство Кернеса відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Димента застрелили вранці 26 лютого 2016 року на цвинтарі, де поховано його матір.

Поліція почала кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Димент був близький до міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

За інформацією місцевих ЗМІ, він разом з народним депутатом Михайлом Добкіним організував серед місцевих бізнесменів збір коштів на операцію Кернеса в Ізраїлі.