Луценко обурився рішенням САП закрити справу Довгого

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження стосовно народного депутата Олеся Довгого "неприйнятним".

Про це генпрокурор написав 28 грудня у Facebook.

"Рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – "у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання" викликає і подив і обурення", – пише Луценко.

На його думку, "докази у справі Довгого є".

"Їх чула вся країна і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата. По- друге, якщо САП хотіла зібрати більше доказів, то за 5 місяців це мало бути зроблено", – пише Луценко.

"Відтак, 1438 га землі незаконно вкрали, але САП не може довести – хто. Тому сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст 191ККУ) під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи. Строк давності по цій статті КК - 15 років", – зазначив генпрокурор.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження стосовно народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого через недостатність зібраних доказів.

Зазначалось, що за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, не було здобуто жодних доказів про схиляння, тиск чи вказівки з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

"У зв’язку з десятирічною давністю подій, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні, а також знищенням електронної системи інформаційного забезпечення Київради, враховуючи показання більшості свідків у кримінальному провадженні та відсутності інших процесуальних джерел здобуття доказів, слідством фактично вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості Довгого О.С. в суді", - зазначили в САП.