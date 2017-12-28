Порошенко доручив відновити переговори з РФ про повернення всіх заручників

1099 переглядів
Четвер, 28 грудня 2017, 15:39

Президент Петро Порошенко заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.

Про це він сказав під час відвідування Одеської області в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення тих, хто знаходиться в Росії, і тих, хто знаходиться на окупованих територіях", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна не може їх ні забути, ні зрадити.

"Ключове – ми пообіцяли, що тих кілька десятків українців, які все ще залишаються в полоні, а також кращих наших воїнів, спецназівців, нацгвардійців – що ми їх повернемо. Повернемо всіх", – сказав Порошенко.

За словами глави держави, Україна буде боротися за кожного свого громадянина.

"Це великий контраст з Російською Федерацією. У нас є багато так званих "їх там немає"... про них ніхто не піклується: ні президент, і батькам сказали забути про них. Це ж ваші діти, чоловіки. Це та прірва, яка зараз відрізняє Україну від Росії. Ми говоримо: заберіть, тільки поверніть нам нашого Сенцова, Сущенка, Кольченка та багато-багато інших", - додав президент України.

Теми: заручники Росія Сенцов
powered by lun.ua
По темі
В головний військовий госпіталь надійшли 24 звільнених напередодні військових 28 грудня 2017, 14:27
США очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році 28 грудня 2017, 14:20
Громадян РФ, яких готували до обміну заручниками, повернули в СІЗО – адвокат 28 грудня 2017, 03:27
Усі новини
Головні новини
ЦВК пропонує державний експеримент
Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію
Суд арештував власність UMH Курченка
Рекомендовані платежі за газ не є обов'язковими - Нацкомісія з тарифів
Усі новини
Відео

Як 270 автівок створювали ялинку у Запоріжжі

опитування

2017-й – важкий для всіх, але в селі оптимістів більше

З перших вуст

Як київські заклади стають комфортними для людей з інвалідністю