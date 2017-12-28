Під Львовом поїзд врізався в "швидку": є постраждалі
Поблизу Львова дизель-поїзд врізався в автомобіль "швидкої допомоги".
Про це повідомляє 28 грудня відділ комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер близько 12.30 на залізничному переїзді в селі Давидів, Пустомитівського району.
Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано.
На момент ДТП в автомобілі "швидкої" перебувало четверо осіб – троє отримали тілесні ушкодження, з них двох госпіталізували.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.