Справа Довгого: САП відповіла на емоційну заяву Луценка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає законним закриття кримінального провадження стосовно народного депутата Олеся Довгого, а реакцію на це рішення генерального прокурора Юрія Луценка "занадто емоційною".



Про це йдеться в коментарі САП, оприлюдненому 28 грудня в Facebook.

"Нещодавно опублікований пост високоповажного Генерального прокурора про неприйнятність закриття кримінального провадження щодо Довгого О.С. є передчасним та надмірно емоційним", – йдеться в повідомленні.

На думку САП, такому висновку повинно передувати ґрунтовне дослідження зібраних доказів, вивчення підстав для закриття, аналіз всіх матеріалів кримінального провадження, як тих, що підтверджують вину особи, так і тих, що виправдовують її.

В САП нагадують, що досудове розслідування щодо незаконного виділення земельних ділянок сесією Київради 01.10.2007 здійснювалось більше року прокуратурою міста Києва. У подальшому розслідування у червні 2017 року доручено здійснювати спільній групі детективів НАБУ та слідчих прокуратури міста Києва.

"Водночас варто зазначити, що "наступальна позиція" ініціаторів цього провадження – прокуратури міста Києва зникла після того, як згасли усі камери засобів масової інформації по закінченню засідання комітету Верховної Ради", – йдеться також у коментарі САП.

"Отримавши свою долю піару у ЗМІ інші правоохоронні органи та їх керівники забули повідомити суспільству про наявність недоліків досудового розслідування", – наголошують прокурори.

"Саме через це оголошення підозри Довгому О.С. не було здійснено відразу після зняття з нього депутатської недоторканості, а спроби прокурорів САП достукатись до колег-правоохоронців щодо подальшої долі цього провадження були сприйняті без жодного ентузіазму", – пояснюють в САП.

За словами прокурорів, факт відсутності доказів для оголошення повідомлення про підозру та завершення досудового розслідування шляхом скерування до суду обвинувального акту підтверджено не лише зібраними доказами, але й позицією власне Генеральної прокуратури України.

Там нагадують, що 22 листопада ГПУ надіслала на адресу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури доповідну записку заступника Генерального прокурора Стрижевської А.А, погоджену генеральним прокурором.

В САП стверджують, що нею фактично було відмовлено в підписанні остаточної підозри, оскільки "...відсутні дані про те, що Довгий О.С., є службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК, а отже не є суб’єктом вказаного злочину; відсутні відомості, які підтверджували факт зловживання владою, вказували на спільність умислу та розкривали усі елементи складу кримінального правопорушення у його діях; не доведено в чому саме полягало зловживання Довгого О.С., що саме він мав робити і чого не мав права робити; не встановлено в чиїх інтересах він діяв...".

В САП нагадують, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, під час яких не здобуто доказів схиляння, тиску чи вказівок з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

Більшість депутатів не пригадує подій пленарного засідання 1 жовтня 2007 року.

"З огляду на викладене, прийнято законне рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати", – наголошують В Антикорупційній прокуратурі.

САП підкреслює, що прийняла рішення про закриття лише щодо особи підозрюваного, а не кримінального провадження в цілому, що дозволяє притягнути до відповідальності всіх винних осіб за наявності доказів і законних підстав.

"Крім того, вважаємо неприйнятним подібне висловлювання щодо кримінального переслідування особи в соціальних мережах, а не в форматі прийняття процесуального рішення у провадженні", – резюмують у САП.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко обурився рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження стосовно народного депутата Олеся Довгого і назвав його "неприйнятним".

Сам народний депутат групи "Воля народу" Олесь Довгий звинуватив генерального прокурора в зловживанні службовими повноваженнями і тиску на підлеглих.