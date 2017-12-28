На Донецькому напрямку обстріляли українські позиції - штаб

Проросійські бойовики продовжують порушувати новорічне перемир'я на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"(У четвер – ред.) загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку", - повідомили в штабі.

"На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь біля Павлополя. Спочатку ворог вів вогонь із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а згодом посилив тиск - і випустив п’ять 82-мм мін та здійснив обстріли з гранатометів. Крім того, у передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї", - сказано у уповідомленні.

Зазначається, що на інших ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, а українські військові вогонь у відповідь не відкривали.