В двох прифронтових селищах остаточно відновили електрику

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Четвер, 28 грудня 2017, 23:23

В прифронтових Травневому та Гладосовому відновили електрику.

Про це у четвер повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

"Україна повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому та Гладосовому", - сказано у повідомленні.

Вказується, що працівники ДТЕК Донецькобленерго та ДСНС України "остаточно підключили прифронтові населені пункті Травневе та Гладосове до електропостачання".

"Під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт, були присутні представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні штабу.

Українська правда
Теми: АТО
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