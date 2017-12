Трамп розчарований інформацією про поставки Китаєм нафти в КНДР

Президент США Дональд Трамп після появи інформації щодо поставок Китаєм нафти до КНДР заявив, що "дуже розчарований".

Про це він написав у twitter, пише Радіо Свобода.

"Спіймані на гарячому. Дуже розчарований, що Китай дозволяє нафті йти до Північної Кореї. Мирного рішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо таке буде відбуватися й надалі", – написав Трамп.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!