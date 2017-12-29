Apple вибачається за сповільнення старих iPhone

Компанія Apple Inc, побоюючись судових процесів і обурення споживачів через уповільнення роботи старих iPhone знижує ціни на заміну акумуляторів і внесе зміни в програмне забезпечення, яке показує стан батареї.

Про це повідомляється на сайті компанії, пише Reuters.

У публікації Apple вибачилася за свій підхід до вирішення проблеми з батареєю і заявила, що внесе ряд змін, щоб показати клієнтам свою лояльність і повернути довіру всіх, хто міг засумніватися в її намірах.

Компанія заявила, що знизить ціну заміни батарей з 79 до 29 доларів на iPhone 6 або більш пізніх моделях, починаючи з наступного місяця. Компанія також оновить операційну систему iOS, щоб користувачі могли бачити, що їх батарея знаходиться в поганому стані і впливає на продуктивність телефону.

"Ми знаємо, що деякі з вас вважають, що Apple підвела вас", - йдеться в повідомленні. "Ми вибачаємося."

Як повідомлялося, 20 грудня компанія Apple визнала, що навмисно знижує тактову частоту процесорів, пояснивши це природою літій-іонних акумуляторів.

Apple заявила, що справа в тому, що старіючі літієві батареї подають енергію нерівномірно, що може привести до несподіваного відключення iPhone для захисту тонких схем всередині.

Після того, як компанія зізналася, що навмисно уповільнює старі моделі iPhone, власники айфонів почали подавати позови до Apple.