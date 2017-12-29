Вирок Крисіну оприлюднили

Вирок Шевченківського районного суду Києва до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія розсекречено.

Текст вироку у справі №761 23886/14-к був розміщений в Єдиному реєстрі судових рішень 26 грудня, повідомляють у п'ятницю "Українські новини".

Раніше закритий текст судового рішення після звернення Шевченківського районного суду відкрито для загального доступу, відзначає агентство.

Згідно з текстом вироку, Крисін за грошову винагороду від невстановленої особи 17 лютого 2014 року погодився організувати "тітушок" для переслідування євромайданівців.

18 лютого 2014 року він з хуліганських мотивів побив дерев'яною битою Веремія.

Суд вирішив, що про наявність вогнепальної зброї у інших "тітушок" підсудний був не обізнаний.

Також у вироку зазначено, що Крисін заплатив "тітушкам" по 1 тисячі гривень, а сам отримав 20 тисяч доларів.

Крім того, з його свідчень випливає, що він просив не чіпати Веремія, коли сам бив журналіста по обличчю і спині.

Як відомо, 22 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник засудив Крисіна до 4 років умовно за причетність до вбивства журналіста Веремія.

Прокуратура просила призначити йому 6 років в'язниці.

Суд встановив, що Крисін свідомо в групі інших "тітушок" бив битою Веремія увечері 18 лютого 2014 року біля Михайлівської площі.

Один з "тітушок" у процесі побиття вистрілив у журналіста і смертельно поранив його.

Суд вирішив, що Крисін винен у хуліганстві.

Генеральна прокуратура подала апеляцію на вирок суду щодо умовного терміну для Крисіна.