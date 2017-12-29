Незаконно утримуваних українців з ОРДЛО переправляють в РФ – СБУ

У Службі безпеки України є інформація, що незаконно утримувані українці, в тому числі військовослужбовці, переправляються з ОРДЛО до Російської Федерації.



Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" глава СБУ Василь Грицак.

За його словами, українська спецслужба затримала бойовика при спробі перетину лінії зіткнення на Донбасі.



"Ця людина брала безпосередню участь в утриманні і тортурах полонених, збройному штурмі адмінбудівель в Должанську, в тому числі прикордонного загону, конвоюванні за вказівкою російських кураторів військовополонених Збройних сил України на територію РФ", – розповів Грицак.



Глава СБУ підкреслив, що, за офіційною інформацією, на території Росії перебувають 10 громадян України, незаконно утримуваних або засуджених.



Разом з тим, він зазначив: "Ми підозрюємо, що багато хто з цих 402-х, яких ми вважаємо безвісти зниклими, можуть перебувати на території Російської Федерації, або, як вони кажуть,"союзних республік".



"Думаю, що цей затриманий нами бойовик розповість щось з цього приводу", - додав глава української спецслужби.