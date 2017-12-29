Розмова з Курченком: захист Саакашвілі назвав експертизу СБУ фальшивкою

Експертизу голосів екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та олігарха-втікача Сергія Курченка, зафіксованих на аудіозаписах українськими правоохоронцями, було підтасовано.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького.

"Саакашвілі ніколи з Курченком не знайомився і не розмовляв, наша позиція тут зрозуміла. Ми вважаємо, що всі плівки, всі голоси сфальсифіковані, і, ясна річ, що державний інститут експертиз, підвідомчий СБУ, іншої експертизи, як підтвердити сфабриковані голоси, і не міг зробити", - сказав він.

Юрист також не розуміє, яким чином прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган може публікувати цю інформацію, оскільки це матеріали, які належать до досудового слідства.

"І доступ у неї до них навіть, незважаючи на посаду прес-секретаря генпрокурора, навряд чи є. Тому потрібно ще розібратися, яким чином у неї в принципі є інформація про якісь експертизи", - зазначив він.

Як відомо, раніше у п’ятницю прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган написала у Facebook, що експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Саакашвілі та Курченком.

До цього експерти заявляли, що перша експертиза записів розмов Саакашвілі з Курченком – є поєднанням елементів різних розмов.

5 грудня ГПУ оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і олігарха-втікача Сергія Курченка, на якому вони нібито домовляються про співпрацю.

4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".