У Харкові троє в масках і з молотками відібрали у водія $30 тисяч

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 15:57

У Харкові троє невідомих в масках і з молотками в руках напали на водія легкового автомобіля та відібрали в нього 30 тисяч доларів готівки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківської області.

Повідомлення про злочин надійшло до Шевченківського відділу поліції Харкова 28 грудня близько 20:00.

Попередньо встановлено, що 21-річний чоловік їхав з другом у справах на автомобілі Ford. На перехресті вулиці Академіка Проскури та Білгородського їх заблокував автомобіль Audi, з якого вийшли троє чоловіків у масках.

Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю. Під загрозою розправи вони відібрали у потерпілого 30 тисяч доларів, після чого зникли з місця події.

Водій "Форда" та його товариш були доставлені до лікарні із забоями. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 ККУ (розбій). Для розшуку нападників у місті оголошено план "Сирена".

 
 
 

Українська правда
Теми: Харків надзвичайна подія
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