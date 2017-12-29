Списки тих, кого передали в ОРДЛО, засекречені – СБУ

Імена і списки тих, кого Україна передала на непідконтрольні території, не будуть оприлюднені, "тому що це персональні дані людей".

Про це пише "Громадське" із посиланням на інформацію, отриману від Службі безпеки України.

У спецслужбі повідомили, що у заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки, натомість, запитують зі сторони бойовиків — наразі невідомо.

"Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську", - пояснили в СБУ.

Наступний етап перемовин щодо нового обміну, за даними "Громадського", має початись вже 17 січня.