У 2018 перевірять кваліфікацію судді, який відпустив Мартиненка

У 2018 році Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв проведе квалiфiкацiйне оцiнювання суддi Солом'янського райсуду Киева Олександра Бобровника.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВККС.

"Комісією у 2018 році заплановано проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді 1060 суддів місцевих та апеляційних судів", - зазначають у відомстві.

У списку суддів є Олександр Бобровник.

Як відомо, 7 березня 2017 року суддя Бобровник заарештував відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова і встановив заставу в розмірі 100 млн гривень.

22 квітня суддя відмовився заарештувати колишнього народного депутата від "Народного фронту" Миколу Мартиненка та віддав його на поруки.

Пізніше дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу проти судді Солом'янського районного суду Києва Олександра Бобровника.