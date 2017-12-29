Смертельний наїзд судді в Києві: з ним проводяться слідчі дії

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 18:18
korupciya.com

Прокуратура Києва шукає людей, які 27 грудня стали свідками смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю судді.

Про це повідомляє у Facebook речник столичної прокуратури Надія Максимець.

"Шукаємо свідків ДТП, яка сталася за участі судді", - написала вона.

За її словами, за фактом події відкрито кримінальне провадження.

Прокуратура встановила, що смертельні травми 52-річний пішоход отримав внаслідок наїзду позашляховика Land Rover. Правоохоронці встановили особу водія автомобіля, з ним проводяться слідчі дії.

"Прокуратура просить очевидців та осіб, яким відома будь-яка інформація про обставини вказаної події, звернутися до слідчого СУ ГУ НП в місті Києві за номерами телефонів: (044) 271-94-73 або 067-219-68-56", - просить правоохоронне відомство.

Як відомо, 27 грудня позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.

За інформацією МВС, за кермом авто перебував суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко.

Українська правда
Теми: суд ДТП Київ
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