Затриманого у Криму активіста Дегерменджі лікують у коридорі лікарні

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 18:59

В окупованому Криму активіста Бекіра Дегерменджі досі не перевели до палати відділення пульмонології і він продовжує перебувати в коридорі лікарні.

Про це повідомила дружина активіста Аліє, передає "Радіо Свобода".

Вона розповіла, що кожен день відвідує пульмонологічне відділення, де перебуває її чоловік. Однак вона не може побачитися з ним або передати посилку, бо Дегерменджі перебуває під охороною, а передачі дозволені тільки через СІЗО.

"У лікарні йому повністю зробили обстеження, до 2 січня він буде перебувати в пульмонологічному відділенні, з 2 січня знову повний обсяг аналізів. Його стан покращується, але він ще слабкий, йому дозволили вставати, але довго бути на ногах він не може", – розказала Аліє Дегерменджі.

Раніше повідомлялося, що в Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Після затримань кримських татар в окупованому Криму на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

15 грудня Бекір Дегерменджі потрапив у реанімацію.

20 грудня його дружина повідомила, що її чоловіка перевели з реанімації і розмістили в коридорі відділення пульмонології через переповненість відділення.

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Теми: Крим кримські татари Росія
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