МОК схвалив нейтральну форму для російських спортсменів на Олімпіаду
Міжнародний олімпійський комітет схвалив дизайн нейтральної форми російських спортсменів на зимових Олімпійських іграх 2018 року.
Про це повідомила засновниця компанії-виробника форми, передає "Медуза".
За її словами, з форми забрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії.
Замість них лише буде емблема OAR – Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії).
Сама форма матиме три основні кольори- сірий, білий і червоний.
Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.
"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.
На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.