МОК схвалив нейтральну форму для російських спортсменів на Олімпіаду

4205 переглядів
П'ятниця, 29 грудня 2017, 20:28

Міжнародний олімпійський комітет схвалив дизайн нейтральної форми російських спортсменів на зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Про це повідомила засновниця компанії-виробника форми, передає "Медуза".

За її словами, з форми забрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії.

Замість них лише буде емблема OAR – Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії).

Сама форма матиме три основні кольори- сірий, білий і червоний.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.

Теми: Росія спорт Олімпіада
powered by lun.ua
По темі
Затриманого у Криму активіста Дегерменджі лікують у коридорі лікарні 29 грудня 2017, 18:59
Бойовики обстріляли позиції АТО з гранатометів попри перемир’я 29 грудня 2017, 18:30
Фігуранта ''справи Веджіє Кашки'' обстежили лікарі 29 грудня 2017, 17:22
Усі новини
Головні новини
Голова Пентагону: Військова роль США в Україні не буде змінюватись
ОБСЄ за добу зафіксувала 75 вибухів на Донбасі
Танкери РФ постачали паливо в КНДР – Reuters
САП оскаржила рішення суду про зняття браслета із сина Авакова
Усі новини
Професія

Діджей Катро Заубер – про те, як перетворити хобі на професію

Як не забути рецепт олів'є

Підсумки року

Найкращі архітектурні проекти року за версією ArchDaily