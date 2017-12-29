Порошенко розповів, коли добудують трасу "Одеса-Рені"

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 21:26

Президент Петро Порошенко заявив, що наступного року планується завершити будівництво всієї траси "Одеса-Рені".

Про це він зазначив на своїй сторінці у Facebook.

Президент повідомив, що два роки тому уряд запровадив систему фінансування будівництва доріг за рахунок перевиконання митних надходжень у регіоні.

"Ця ініціатива дає свої результати: якщо минулого року на Одещині сума перевиконання склала 86 млн грн, то цього – майже 2 млрд грн. Завдяки цим коштам наступного року ми плануємо завершити будівництво всієї траси "Одеса-Рені", - повідомив він.

На думку Порошенка, це дозволить значно підвищити транспортний, економічний та туристичний потенціал регіону.

Теми: Порошенко дороги Одеса
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