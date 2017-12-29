Суд продовжив тримати під вартою підозрюваного у вбивстві військового ВМС ЗСУ на Одещині

642 перегляди
П'ятниця, 29 грудня 2017, 22:31

Суд в Одеській області продовжив на два місяці термін тримання під вартою екс-правоохоронця Володимира Злого, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця Військово-морських сил України Арслана Шейхова.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає "УНІАН".

"За клопотанням Роздільнянської місцевої прокуратури судом продовжено термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві з необережності матроса Військово-морських сил України", - повідомили в прокуратурі.

26 грудня до суду передано обвинувальний акт стосовно Злого. Зазначається, що вже призначено судове засідання для розгляду обвинувального акта по суті.

Як відомо, 13 серпня 2017 року повідомлялося, що в Одеській області вбито військовослужбовця Військово-морських сил ЗС України Арслана Шейхова. 

Теми: Одеська область суд
powered by lun.ua
По темі
Вибори в об’єднані громади: На Одещині затримали трьох людей 24 грудня 2017, 17:26
Одеська облрада не знайшла голосів, щоб увічнити пам'ять Окуєвої 22 грудня 2017, 10:42
Пожежа у "Вікторії": екс-директора табору повернули в СІЗО 30 листопада 2017, 18:25
Усі новини
Головні новини
Голова Пентагону: Військова роль США в Україні не буде змінюватись
ОБСЄ за добу зафіксувала 75 вибухів на Донбасі
Танкери РФ постачали паливо в КНДР – Reuters
САП оскаржила рішення суду про зняття браслета із сина Авакова
Усі новини
Професія

Діджей Катро Заубер – про те, як перетворити хобі на професію

Як не забути рецепт олів'є

Підсумки року

Найкращі архітектурні проекти року за версією ArchDaily