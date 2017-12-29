САП оскаржила рішення суду про зняття браслета із сина Авакова

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 22:56

Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура подала апеляцiйну скаргу на рiшення Солом'янського суду Киева про скасування зобов'язання сина мiнiстра внутрiшнiх справ Арсена Авакова Олександра носити електронний браслет.

Про це повiдомила САП, передають "Українські Новини".

Зазначається, що скаргу подано в Апеляцiйний суд Киева.

Час розгляду скарги наразі невiдомий.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

Раніше в грудні суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

Як повідомлялося, 7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.

НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено підозру.

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Теми: Аваков суд
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