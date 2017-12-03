РФ розмістить "Іскандери" під Калінінградом на постійній основі

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Неділя, 3 грудня 2017, 05:57

Міністерство оборони Росії готується до постійного розміщення в Калінінградській області оперативно-тактичних ракет "Іскандер-М". Раніше ці ракети розміщувалися в найзахіднішому регіоні Росії "на тимчасовій основі".

Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Радіо Свобода.

Газета "Червона зірка", що видається Міністерством оборони Росії, повідомила, що бригадний комплекс ракет "Іскандер" недавно переданий ракетному з'єднанню Західного військового округу.

Очікується, що перед постановкою "Іскандерів" на бойове чергування на початку 2018 року буде проведено тактичні навчання з реальними пусками ракет.

Прес-секретар НАТО Оана Лунджеску заявила, що розміщення ракет, здатних нести ядерні заряди, поблизу кордонів країн НАТО не сприятиме зняттю напруги. У Брюсселі сподіваються, що Росія надасть більше інформації про свої плани.

У Міністерстві закордонних справ Польщі висловили стурбованість у зв'язку з мілітаризацією Калінінградської області, яка триває вже кілька років.

Теми: Росія
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