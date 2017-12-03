Мюллер відсторонив співробітника ФБР за критику Трампа

261 перегляд
Неділя, 3 грудня 2017, 06:20

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії в президентські вибори в 2016 році в США, видалив зі своєї команди ведучого слідчого ФБР через те, що той критикував Трампа.

Про це пише Reuters.

Ім'я агента з'ясували The New York Times і the Washington Post. Агент Пітер Стржок відсторонений через обмін текстовими повідомленнями з колегою з ФБР, в яких критикував на той час кандидата в президенти США Дональда Трампа і схвалював його суперницю з демократичної партії Гілларі Клінтон.

Стржок є заступником глави контррозвідки ФБР. Він зіграв ключову роль в розслідуванні ФБР про використання Клінтон під час її перебування на посаді держсекретаря приватного поштового сервера.

Офіс Мюллера підтвердив агентству відсторонення Стржока, але не уточнив причину.

"Відразу після вивчення тверджень Управління Спеціального радника відсторонило Пітера Стржока від розслідування", - сказав представник управління Пітер Карр.

Згідно з повідомленнями, федеральні співробітники правоохоронних органів стурбовані, що Трамп і його прихильники можуть використати ці повідомлення, щоб критикувати розслідування Мюллера.

Теми: США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Тіллерсон підтвердив - повідомлення про його відставку неправдиві 3 грудня 2017, 05:12
Макмастер: Можливість війни з КНДР зростає кожен день 3 грудня 2017, 03:22
Трамп: дії Флінна в перехідний період були законними 3 грудня 2017, 01:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
РФ хотіла підмінити чисту допінг-пробу українки на позитивну
Лавров анонсував відновлення контактів "нормандської четвірки"
Лавров і Тіллерсон обговорять Україну у Відні
Синоптики попередили про погіршення погоди
Усі новини
сервіс

У Києві запустили каршерінг – машини напрокат

місто

У Києві будуть евакуювати незаконно припарковані авто

21+

Іранка вірить, що після 50 операцій стала як Анджеліна Джолі. Обережно, фото!