США відмовилися від участі в глобальному договорі про міграцію

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Неділя, 3 грудня 2017, 07:23

США оголосили про відмову від участі в глобальному договорі про міграцію, оскільки він "не відповідає інтересам країни".

Про це заявило постійне представництво США при ООН, пише DW.com.

Про намір брати участь в цьому договорі США заявили ще у вересні 2016 року. Тоді Вашингтон приєднався до так званої Нью-Йоркської декларації щодо біженців. У ній сказано, що в 2018 році всі 193 країни - члени ООН приймуть договір про управління потоками міграції та заходи щодо біженців.

"Нью-Йоркська декларація містить безліч положень, які не відповідають політиці США в галузі міграції і біженців, а також принципам адміністрації Трампа", - сказано в заяві постійного представника.

Там підкреслили, що США приєдналися до декларації в момент, коли пост президента країни займав Барак Обама.

За словами постпреда США при ООН Ніккі Гейлі, Сполучені Штати мають намір самі визначати свою міграційну політику, зокрема, як контролювати кордон і кому буде дозволено в'їжджати в країну. При цьому Гейлі запевнила, що США продовжать допомагати мігрантам і біженцям в усьому світі.

Теми: міграція США ООН
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