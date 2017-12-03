Американський розвідувальний літак пролетів поблизу Криму

Патрульний літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon провів розвідувальний політ поблизу анексованого Криму в суботу.

Це видно в моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "DT.ua"

Патрульний протичовновий літак з бортовим номером 168437 і позивним PS026 вилетів з бази "Сігонелла" на Сицилії і протягом декількох годин курсував над акваторією Чорного моря, на північний захід від Севастополя.

Маршрут літака після вильоту з Італії проходив над Грецією і Болгарією.

Як відомо, Пентагон заявив, що російський винищувач Су-30 25 листопада здійснив небезпечне перехоплення американського розвідувального літака P-8A Poseidon над Чорним морем.

У РФ заявили, що американський літак, перехоплений російським винищувачем над Чорним морем, міг збирати розвіддані про російське угруповання військ в Криму.