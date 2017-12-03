У Трампа запевнили, що США продовжать зміцнювати обороноздатність України

700 переглядів
Неділя, 3 грудня 2017, 10:50

Сполучені Штати Америки продовжать зміцнювати обороноздатність України на тлі російського вторгнення на її територію.

У цьому запевнив радник президента США з національної безпеки Герберт МакМастер, виступаючи у президентській бібліотеці Рональда Рейгана.

"Ми продовжимо зміцнювати оборонні можливості України. Всі знають про те, що це грунтується на наданні нелетальної допомоги", - заявив МакМастер.

Він відзначив, що українці досягають успіхів у проведенні реформ.

"Українці дуже тямущі. Українці докладають зусиль до здійснення значущої урядової реформи, але також військової реформи.

І я думаю,проросійським (сепаратистам – Ред.) і Росії буде надзвичайно складно досягнути значних успіхів у розширенні території, яку вони контролюють після вторгнення в Україну", - додав МакМастер.

Нагадаємо, загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 млн доларів.

Від початку конфлікту на Донбасі Сполучені Штати постачають Києву тільки нелетальну допомогу, зокрема, броньовані автомобілі Humvee, безпілотники RQ-11B Raven і контрбатарейні радари та  допомагають у підготовці українських військових.

У листопаді Сенат США схвалив оборонний бюджет на наступний рік, що передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Податкова хоче стягнути борги фірми Онищенка з державної компанії
Доба в АТО: Окупанти б'ють з важкої артилерії, троє поранених
РФ хотіла підмінити чисту допінг-пробу українки на позитивну
Лавров анонсував відновлення контактів "нормандської четвірки"
Усі новини
афіша

Культові Franz Ferdinand уперше виступлять у Києві

Відео

Екс-інженер NASA перетворив пісок у "рідкий суп"

психологія

7 ознак, що у вас токсична дружба і варто з нею попрощатись