На окупованій Луганщині гірняки потрапили під завал на шахті

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Неділя, 3 грудня 2017, 14:46

На території Луганської області, окупованої бойовиками, на шахті "Черкаська" у м.Зимогір'я два гірники потрапили під завал, одного травмованого доправлено до лікарні.

Про це повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ЛИЦ" з посиланням на дані "МНС ЛНР".

Зазначається, що обвал породи стався на глибині 680 метрів під час демонтажу кріплень.

"В результаті події гірничий майстер 1968 р.н. з забоєм грудного відділу хребта в стані середнього ступеня тяжкості був госпіталізований до Луганської клінічної лікарні, двоє гірників 1964 і 1986 р.н. опинилися під завалами", - заявили бойовики.

Пошуково-рятувальна операція триває. 

Теми: "ЛНР" шахти аварія
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