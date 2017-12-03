У Києві спуск з Хрещатика на Поділ перекриють до четверга

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Неділя, 3 грудня 2017, 15:41

У Києві на Володимирському узвозі  ремонтні роботи триватимуть до 7 грудня, рух транспорту на цій ділянці дороги перекрито. 

Про це повідомили у прес-службі КМДА. 

"3 грудня заплановані випробування регуляторів тиску. 4 грудня почнуться роботи з відновлення благоустрою, які будуть продовжуватися до кінця середи, 6 грудня", - повідомили у КМДА. 

 
 
Фото - прес-служба КМДА

За даними адміністрації, на узвозі відбулася заміна запірної арматури діаметром 500 мм на мережі та встановлено регулятори тиску і замінено підвідну до насосної станції.

апірна арматура на Володимирському узвозі перебувала в експлуатації з 1973 року, повністю зношена та перебуває у аварійному стані. За останні роки на цьому місці відбулося понад 15 аварій", - заявили у "Київавтодорі". 

Українська правда 

Теми: Київ дороги
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