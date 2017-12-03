У Кропивницькому через аварію без тепла лишився 301 будинок

У Кропивницькому внаслідок масштабної аварії на найбільшій котельні без опалення залишився 301 житловий будинок.

Про це 3 грудня повідомили у міськраді Кропивницького.

За даними чиновників, аварія сталася у неділю у Південно-Західній котельні, через що сталося різке падіння тиску води у мережі.

"Аварійна ситуація змусила спеціалістів зупинити теплогенеруючу котельню. Ремонтні бригади займаються ліквідацією пориву", - повідомив заступник директора ДП "Кіровоградтепло" Анатолій Таран.

Без тепла лишаються 301 житловий будинок, 6 шкіл, 10 дитсадків та 6 закладів охорони здоров’я.

За даними міськради, 1 грудня у Кропивницькому було зафіксовано два пориви на тепломережах КП "Теплоенергетик". Через одну з них від тепла тимчасова відключили 21 житловий будинок, дитячий дошкільний заклад, школу мистецтв "Пролісок" та Пожежне депо, через другу - 6 житлових будинків, дитячий садочок і школу.

Українська правда