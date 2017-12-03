Трамп: Від репутації ФБР лишилось саме лахміття

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Неділя, 3 грудня 2017, 16:44

Президент США Дональд Трамп розкритикував ФБР та заявив, що від репутації установи "залишилось лише лахміття".

Про це Трамп заявив у серії твітів, які він зробив 3 грудня.

Він заявив, що розслідування ФБР за часів Джеймса Комі (екс-глава ФБР) у справі Хілларі Клінтон було "фальшивим та нечесним", а тепер репутація відомства "найгірша в історії", пише The Hill

"Але не бійтеся, ми повернемо її (репутацію) до величі", - зазначив Трамп. 

Трамп, очевидно, посилається на повідомлення про те, що спецрадник ФБР Роберт Мюллер (розслідує втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році) призначив іншого агента, що працюватиме у цій справі - після того, як розпочалося розслідування щодо можливих відправлень SMS проти Трампа.  Раніше агент працював над розслідуванням використання приватного поштового сервера у команді кандидата у президенти від "демократів"  Хілларі Клінтон. 

 
 
 

Як відомо, Трамп звільнив Джеймса Комі з посади глави ФБР у травні. Екс-керівник ФБР Роберт Мюллер був призначений спецрадником ФБР для розслідування можливого втручання РФ у вибори в США та будь-які потенційні звязки між співробітниками президетської кампанії та Кремлем. 

Минулого тижня екс-радник Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн визнав себе винним у тому, що брехав у свідченнях ФБР та заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Йому може загрожувати 6 місяців ув'язнення та штраф за те, що він збрехав ФБР.

Мюллер висунув Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.

Теми: Трамп США
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