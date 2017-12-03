Сина Вірастюка збили у центрі Києва на пішохідному переході, водій зник

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Неділя, 3 грудня 2017, 16:58

Український спортсмен Василь Вірастюк заявив, що його сина Адама на пішохідному переході на Печерську збило авто, після чого водій не зупинився, а зник з місця ДТП. 

Про це Вірастюк повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

За його словами, інцидент стався 2 грудня близько 16:00. 

"На пішохідному переході збили старшого сина Адама, який рухався з вул. Івана Кудрі, переходив світлофор на бул. Лесі Українки, на "зелений". В той момент автомобіль сірого кольору, попередньо Toyota Corolla, не пропустивши пішохода, рушила далі, збила його, зупинилася на 2-3 секунди і втікла", - заявив Вірастюк. 

Він додав, що з сином "вже все добре": "В нього була часткова амнезія, ми були на огляді у нейрохірурга, де провели обстеження та зробили МРТ". 

 

У поліції Києва повідомили, що за фактом ДТП слідчі Печерського управління поліції внесли відомості про подію до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

"За попередньою інформацією, водій іномарки на пішохідному переході скоїв наїзд на 14-річного підлітка, після чого з місця пригоди втік. Внаслідок інциденту потерпілий отримав тілесні ушкодження. Правоохоронці розшукують водія - порушника та просять відгукнутися усіх свідків та очевидців", - зазначили у поліції. 

Українська правда 

Теми: Київ ДТП поліція
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