Телеканал NewsOne заблокували мішками та колючим дротом

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Неділя, 3 грудня 2017, 17:25

У Києві невідомі в камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsOne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Як повідомляється на сайті телеканалу, знімальні групи заблоковані на парковці, візит гостей на ефіри скасований.

Зазначається, що серед вимог учасників блокування - вибачення від нардепа Євгена Мураєва, власника телеканалу, які він має принести за висловлювання про Революцію Гідності, яку він назвав "державним переворотом влади".

Сам Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

На телеканал викликали "швидку", оскільки співробітнику стало погано, однак учасники блокування її не пропускають на територію каналу.

Зазначається, що на місці інциденту присутні правоохоронці, але "вони не реагують на те, що відбувається", заявляють на телеканалі.

 
 
 

Теми: ЗМІ акції
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