Закарпаття завалило снігом, на трасі Київ-Чоп обмежили рух

Через складні погодні умови рятувальники відправили важку техніку у високогір’я Закарпаття, а на частині траси Київ-Чоп у цьому регіоні обмежили рух.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Задля попередження виникнення надзвичайних ситуацій на автошляхах області, спричинених складними погодними умовами, та готовності надавати допомогу щодо буксирування великовагових автомобілів на Латірський та Абранський перевали Воловецького району направлено автомобіль високої прохідності "Краз-6510", - йдеться у повідомленні.

Краз-6510

Цей автомобіль будуть використовувати в разі потреби допомоги водіям на ділянках автошляхів, де буде ускладнено рух.

Закарпатські рятувальники закликають водіїв утримуватись від подорожей, а для руху через перевали обладнати колеса авто ланцюгами проти ковзання.

Водночас рятувальники повідомляють, що через сильні снігопади з 17 години неділі обмежено рух для великогабаритного транспорту на ділянці траси Київ-Чоп у Закарпатській області.

Також ДСНС попередила про можливість сходження лавини в Івано-Франківській області та на Закарпатті.

"3-4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека - 3 рівень", - наголосили рятувальники.

За даними "Укргідрометцентру", у понеділок на заході, півночі та у центральній частині України очікується сніг з дощем, а температура повітря -1… +6 градуси вдень та -2… +5 вночі.

На півдні та у центральній частині країни прогнозують дощ з температурою повітря +5… +12 вдень та +2… +9 вночі.

Погода на 4 грудня

Українська правда