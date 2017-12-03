Закарпаття завалило снігом, на трасі Київ-Чоп обмежили рух

6383 перегляди
Неділя, 3 грудня 2017, 18:58

Через складні погодні умови рятувальники відправили важку техніку у високогір’я Закарпаття, а на частині траси Київ-Чоп у цьому регіоні обмежили рух.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Задля попередження виникнення надзвичайних ситуацій на автошляхах області, спричинених складними погодними умовами, та готовності надавати допомогу щодо буксирування великовагових автомобілів на Латірський та Абранський перевали Воловецького району направлено автомобіль високої прохідності "Краз-6510", - йдеться у повідомленні.

 
Краз-6510

Цей автомобіль будуть використовувати в разі потреби допомоги водіям на ділянках автошляхів, де буде ускладнено рух.

Закарпатські рятувальники закликають водіїв утримуватись від подорожей, а для руху через перевали обладнати колеса авто ланцюгами проти ковзання.

Водночас рятувальники повідомляють, що через сильні снігопади з 17 години неділі обмежено рух для великогабаритного транспорту на ділянці траси Київ-Чоп у Закарпатській області.

Також ДСНС попередила про можливість сходження лавини в Івано-Франківській області та на Закарпатті.

"3-4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека - 3 рівень", - наголосили рятувальники.

За даними "Укргідрометцентру", у понеділок на заході, півночі та у центральній частині України очікується сніг з дощем, а температура повітря -1… +6 градуси вдень та -2… +5 вночі.

На півдні та у центральній частині країни прогнозують дощ з температурою повітря +5… +12 вдень та +2… +9 вночі.

 
Погода на 4 грудня

Українська правда

Теми: Закарпаття ДСНС погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Головні новини дня – за 60 секунд 27 листопада 2017, 20:30
У прокуратурі "засекретили" результати спецоперації на Закарпатті 27 листопада 2017, 14:47
Небезпека лавин є в горах Івано-Франківщини та Закарпаття - ДСНС 26 листопада 2017, 11:35
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
Телеканал NewsOne заблокували мішками та колючим дротом
Сина Вірастюка збили у центрі Києва на пішохідному переході, водій зник
МВС: Видвореного Надірадзе затримали на кордоні з Молдовою, рвався в Україну
Усі новини
здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"

небайдужі

"Літаючий будинок", або Хто вводить дітей з інтернатів у реальне життя

сервіс

У Києві запустили каршерінг – машини напрокат