АТО: З початку доби окупанти вели вогонь 19 разів

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Неділя, 3 грудня 2017, 19:38

У зоні проведення АТО бойовики порушили режим "тиші" протягом неділі 19 разів. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 3 грудня. 

Зокрема на луганському напрямку окупанти стріляли з 82-мм міномету біля Золотого, з гранатометів різних типів вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки, Троїцького, Зайцевого та Новгородського.

Біля Новолуганського, Малинового і Луганського бойовики вели обстріли зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики стріляли з мінометів, гранатометів та піхотного озброєння біля Широкиного, Водяного, Талаківки і Павлополя, а з мінометів та гранатометів обстрілювали сили АТО у передмісті Авдіївки.

В районі Новотроїцького зафіксовано вогонь снайпера, зазначили у штабі. 

Теми: АТО Донбас
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