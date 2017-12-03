АТО: З початку доби окупанти вели вогонь 19 разів

У зоні проведення АТО бойовики порушили режим "тиші" протягом неділі 19 разів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 3 грудня.

Зокрема на луганському напрямку окупанти стріляли з 82-мм міномету біля Золотого, з гранатометів різних типів вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки, Троїцького, Зайцевого та Новгородського.

Біля Новолуганського, Малинового і Луганського бойовики вели обстріли зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики стріляли з мінометів, гранатометів та піхотного озброєння біля Широкиного, Водяного, Талаківки і Павлополя, а з мінометів та гранатометів обстрілювали сили АТО у передмісті Авдіївки.

В районі Новотроїцького зафіксовано вогонь снайпера, зазначили у штабі.

