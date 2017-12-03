Бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

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Неділя, 3 грудня 2017, 19:48

У неділю бойовики ОРДО обстріляли "Донецьку фільтрувальну станцію".

Про це 3 грудня заявили у КП "Компанія "Вода Донбасу".

"О 16:45 два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража. Осколками пошкоджені OSB-плити, які встановлено на вікна замість скла", - зазначили в "ДФС".

Співробітники станції перебувають у бомбосховищі.

Як відомо, в ОБСЄ повідомляли, що камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала розривів снарядів і вибухи невизначеного походження.

Також в ОБСЄ оприлюднювали відео нічної перестрілки, яка відбулась поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас ОБСЄ
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