Бойко поскаржився на побої до Міжнародного арбітражного суду

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Неділя, 3 грудня 2017, 23:39

Заарештований на 2 місяці з альтернативою застави у 49 млн грн власник "Житомирської кондитерської фабрики" Ігор Бойко поскаржився на затримання та побої під час доправлення до СІЗО у Міжнародний арбітражний суд (PCA). 

Рішення суду за скаргою Бойка оприлюднив екс-радник Віктора Януковича, юрис Андрій Портнов. 

"Президент Арбітражного Трибуналу David D.Caron дав українській владі термін - одну добу для негайної зупинки усіх незаконних дій щодо побитого і арештованого бізнесмена Бойка. Суд вказав у своєму наказі всі останні факти - арешт, побиття, викрадення у невідоме місце, відмова СІЗО прийняти (Бойка) через травми, загрозу життю і здоров'ю", - заявив Портнов. 

Він додав, що "усе, що встановить Трибунал, стане основою обвинувального вироку" для української сторони. 

У документі, який оприлюднив Портнов, зазначається, що Бойко позивається до України та "звернувся до Трибуналу з проханням про надання надзвичайної допомоги". 

"У заяві зазначено, що 1 грудня Бойко був заарештований, взятий під варту, доправлений у невідоме місце, побитий до непридатності для доставлення до центру затримання (СІЗО), наразі він перебуває у відділенні невідкладної допомоги Київської міської лікарні у слабкому стані", - зазначено у тексті. З огляду на обставини, позивач просить Трибунал про "тимчасове розпорядження, щоб Україна з усіма відповідними органами влади вжила заходів щодо його захисту та завадила третім особам вживати заходи, які можуть загрожувати здоров'ю, життю, фізичній безпеці та моральній і психологічній цілісності" Бойка.

За рішенням Трибуналу, Україна має відреагувати на заяву Бойка до опівдня 5 грудня.

Як відомо, 2 грудня партнер Ігоря Бойка Денис Долинський заявив, що Печерський райсуд Києва заарештував власника "Житомирської кондитерської фабрики" на два місяці з альтернативою застави

Речник МВС Артем Шевченко повідомив, що підозрюваний - громадянин США і одночасно РФ - у 2010 р. шляхом рейдерських дій заволодів майном кондитерської фабрики, позбавивши права власності свого партнера - теж громадянина США, і саме за ці дії його зараз притягують до кримінальної відповідальності.

Українська правда 

Теми: суд Київ СІЗО Пашинський
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