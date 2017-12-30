ОБСЄ за добу зафіксувала 75 вибухів на Донбасі

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Субота, 30 грудня 2017, 00:01

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 75 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 27 грудня по 19:30 28 грудня.

Про це йдеться у звіті організації від 29 грудня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, більшу кількість вибухів (приблизно 70 проти 10 відповідно)", - наголосили в ОБСЄ.

"Увечері 27 грудня в підконтрольному урядові м. Світлодарськ спостерігачі чули 11 вибухів невизначеного походження і приблизно 20 черг та пострілів із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, 5 вибухів проти 1 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини в зоні безпеки. 27 грудня в підконтрольних урядові районах СММ виявила 2 броньовані машини (типу БТР) і три розвідувальні машини (БРДМ-2) біля смт Талаківка, а також, ймовірно, 2 броньовані машини типу БТР неподалік с. Павлопіль", - підкреслили в організації.

Теми: ОБСЄ Донбас
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