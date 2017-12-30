Порошенко безстроково призначив суддів, які засуджували автомайданівців – адвокат

Президент Петро Порошенко безстроково призначив трьох суддів, які засуджували автомайданівців.

Про це повідомив адвокат та активіст Роман Маселко з посиланням на указ президента, опублікований на його сайті.

"Рівно на 4-ту річницю поїздки Автомайдану до Межигіря, після якої більше ніж сотня суддів засуджували абсолютно невинних учасників цієї поїздки, наш Президент видав Указ про ... призначення трьох таких суддів безстроково (С.Захарчук, М.Антонюк, М.Зелінську)", - написав Маселко.

Зазначається, що суддя Подільського районного суду Києва Захарчук С.С. у часи Революції Гідності позбавляла прав керування транспортними засобами учасників поїздки до Межигір’я.

Пізніше Вища рада правосуддя призначила cуддю Захарчук С.С. безстроково.

Друга "суддя Шевченківського районного суду Марина Антонюк у часи Революції Гідності позбавила прав керування як мінімум двох учасників поїздки до Межигіря 29.12.13 року (справа № 761/47/14-п та № 761/2801/14-п)", - підкреслює Маселко.

Водночас адвокат зазначив, що 21 грудня Генпрокуратура повідомила трьом членам Автомайдану підозри "за поїздку до маєтку найближчого соратника Порошенка - Юрія Луценка".

За словами Маселка, активістам загрожує від 4 до 7 років тюрми.