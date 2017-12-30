САП і НАБУ дозволили синові Авакова зустріти Новий рік в Італії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро дозволили синові мiнiстра внутрiшнiх справ Арсена Авакова Олександру провести новорічні та різдвяні свята в Італії.

Про це з посиланням на джерело в НАБУ повідомляють "Українські Новини".

За словами джерела, 21 грудня Олександр Аваков повідомив, що запланував виїзд в Італію. САП і НАБУ не були проти цього.

Син голови МВС планує перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.

Раніше Арсен Аваков написав у Facebook про відпустку в Італії.

29 грудня САП оскаржила рішення суду про зняття браслета із сина Авакова.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

Як повідомлялось, в грудні суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.

НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено підозру.

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