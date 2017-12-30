Китай спростовує інформацію про постачання нафти в КНДР

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Субота, 30 грудня 2017, 04:56

У Пекіні заперечують інформацію про те, що країна постачає нафту і нафтопродукти КНДР всупереч санкціям Радбезу ООН.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Китаю.

"Китай завжди виконував резолюції Радбезу ООН щодо Північної Кореї і повністю виконує всі міжнародні зобов'язання. Ми ніколи не дозволяли китайським компаніям і громадянам порушувати резолюції", - підкреслила представник китайського МЗС Хуа Чунинь.

"Якщо в ході розслідування ці порушення підтвердяться, то Китай буде розбиратися в ситуації відповідно до законодавства", - додала вона.

Як відомо, раніше Південна Корея затримала зареєстрований у Гонконгу корабель, який нібито передавав нафту північнокорейському судну, порушуючи санкції ООН.

Нещодавно ЗМІ Південної Кореї оприлюднили інформацію про те, що супутники виявили китайські кораблі, що передають нафту суднам Північної Кореї.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" тим, що Китай постачає нафту Північній Кореї.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

Теми: Китай КНДР США санкції
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