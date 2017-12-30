Пентагон: США не прагне розділити Сирію
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що його країна не хоче, щоб Сирія були розділена на різні зони впливу або окремі країни.
Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Пентагоні, передає Reuters.
Водночас голова оборонного відомства США застеріг усі сторони конфлікту від перетину демаркаційної лінії між опозиційними силами та урядовою армією.
"Було б помилкою, якби хтось зробив це. І це не попередження на будь-чию адресу. Існує демаркаційна лінія, ми заявили, що будемо діяти з однієї її сторони, а російські сили - з іншої. Ми продовжуємо знищувати ІДІЛ, нічого не змінилося", - наголосив Меттіс.
Він додав, що США та Росія координують свої дії в Сирії.
Як відомо, у ході громадянської війни в Сирії в 2017 році загинули близько 39 тисяч осіб.