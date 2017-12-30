Пентагон: США не прагне розділити Сирію

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Субота, 30 грудня 2017, 06:10

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що його країна не хоче, щоб Сирія були розділена на різні зони впливу або окремі країни.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Пентагоні, передає Reuters.

Водночас голова оборонного відомства США застеріг усі сторони конфлікту від перетину демаркаційної лінії між опозиційними силами та урядовою армією.

"Було б помилкою, якби хтось зробив це. І це не попередження на будь-чию адресу. Існує демаркаційна лінія, ми заявили, що будемо діяти з однієї її сторони, а російські сили - з іншої. Ми продовжуємо знищувати ІДІЛ, нічого не змінилося", - наголосив Меттіс.

Він додав, що США та Росія координують свої дії в Сирії.

Як відомо, у ході громадянської війни в Сирії в 2017 році загинули близько 39 тисяч осіб.

Теми: США Сирія Росія
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