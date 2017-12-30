На новорічні свята рятувальники перейдуть на посилений режим роботи

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Субота, 30 грудня 2017, 08:57

На період новорічний свят рятувальники перейдуть на посилений режим несення служби.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"На період відзначення новорічних свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру", - йдеться у повідомленні.

Так, у кожному регіоні проводиться моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, а також такий моніторинг проводитимуть на об'єктах з масовим перебуванням людей.

Загалом, до 8-ї ранку 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки, зокрема, літак Ан-26.

Українська правда

Теми: ДСНС
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