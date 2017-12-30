У РФ відреагували на ідею перейменувати в США вулицю на честь Нємцова

Посол РФ в США Анатолій Антонов заявив, що у нього не буде викликати жодних емоцій перейменування вулиці у Вашингтоні на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "RTVI", передають "РИА Новости".

Як стверджує посол, Росії важливо, щоб рішення США переслідувало "благородні цілі".

"Американській владі вирішувати, де, коли і в честь кого назвати ту чи іншу площу, ту чи іншу вулицю ... Ми приймемо будь-яке рішення Сполучених Штатів щодо цього", - заявив Антонов.

Крім того, відповідаючи на запитання, які емоції у нього буде викликати той факт, що він буде працювати на вулиці імені Нємцова, Антонов відповів: "Жодних у мене емоцій не буде. Я як працював, як мої товариші працювали, так ми і будемо працювати".

Як відомо, в 2016 році сенатор-республіканець Марк Рубіо висунув ідею перейменувати вулицю у Вашингтоні, де розташоване російське посольство, в честь убитого головного критика Кремля Бориса Нємцова.

Профільний комітет міської ради Вашингтона одноголосно затвердив проект закону про перейменування частини вулиці навпроти посольства РФ в честь Нємцова.

Якщо це рішення підтримає міська рада, посольство РФ отримає адресу "Борис Нємцов Плаза, будинок 1".

Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.