Лукашенко розказав, як ставиться до "українських западенців"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає жителів Західної України працелюбними та порядними людьми.

Про це повідомляється на сайті Лукашенка.

На думку президента Білорусі, українці є рідним народом для білорусів.

"Це дуже працьовитий народ, який я добре вивчив і знаю ще з молодості - мені довелося служити в Західному прикордонному окрузі. Я про так званих українських западенців добре дізнався. Це дуже працьовиті, порядні люди, з якими треба просто вміти розмовляти", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що найважливіша проблема для нього, "щоб у братській нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи".

Українська правда