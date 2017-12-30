Затримали підозрюваного в організації теракту в Петербурзі

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Субота, 30 грудня 2017, 17:33

Федеральна служба безпеки Росії затримала підозрюваного в організації та виконанні теракту в магазині Санкт-Петербурга.

Про повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ.

"У ході оперативно-розшукових заходів 30 грудня 2017 року встановлено і затримано організатора та безпосереднього виконавнця підриву саморобного вибухового пристрою, здійсненого 27 грудня в торговому залі магазину "Перекресток" в Санкт-Петербурзі", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного передали до Слідчого комітету РФ.

Як відомо, вибух стався 27 грудня. 28 грудня президент РФ Володимир Путін визнав цю подію нападом терористів.

До заяви Путіна правоохоронні органи Росії кваліфікували інцидент не за статтею про теракт, а як "замах на вбивство двох і більше осіб".

У результаті нападу в Санкт-Петербурзі загиблих немає, постраждали 18 людей, у лікарнях залишаються дев’ятеро.

Угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух.

Українська правда

Теми: Росія теракт ФСБ
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