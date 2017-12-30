У суботу бойовики вели прицільні обстріли на донецькому напрямку

У суботу бойовики здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО на донецькому напрямку.

Про це увечері 30 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, провокативний вогонь НЗФ вели поблизу Водяного з території окупованого н.п. Саханка сили АТО було обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Згодом обстріл відбувся у районі Павлополя з н.п. Набережне - з 82-мм мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї.

На інших ділянках лінії розмежування порушення перемир’я не зафіксовані.

Українська правда