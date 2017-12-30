У суботу бойовики вели прицільні обстріли на донецькому напрямку
У суботу бойовики здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО на донецькому напрямку.
Про це увечері 30 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Зокрема, провокативний вогонь НЗФ вели поблизу Водяного з території окупованого н.п. Саханка сили АТО було обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Згодом обстріл відбувся у районі Павлополя з н.п. Набережне - з 82-мм мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї.
На інших ділянках лінії розмежування порушення перемир’я не зафіксовані.
Українська правда