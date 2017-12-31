В Ірані третій день тривають протести, є повідомлення про загибель 2 людей

Антиурядові протести в Ірані проходять в кількох містах країни. За останні три доби заарештовані десятки осіб, є інформація про загибель двох демонстрантів.

Про це пише Reuters.

Хвиля антиурядових демонстрацій, викликана, зокрема, невдоволенням економічними труднощами і корупцією, стала найбільшою з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що послідували за спірним переобранням тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Суботні протести збіглися з організованими державою мітингами на підтримку чинної влади і приуроченими до восьмої річниці придушення протестів 2009 року.

Проурядові мітинги проводилися в 1200 містах і селищах, повідомляє державне телебачення.

У той же час антиурядові демонстрації пройшли в ряді міст і в Тегерані, де протестуючі зіткнулися і побили камінням силовиків біля Тегеранського університету.

На відео з міста Доруд, опублікованому в соціальних мережах, видно двох молодих людей, які лежать нерухомо на землі, залиті кров'ю, а голос за кадром говорить, що вони були застрелені поліцією.

2 young Iranian protesters killed by bullets of repressive forces. Name: Hamzeh Lashni & Hossein Rashno. Unofficial reports say there are 3 more victims in the name of Ahmad Mousavi, Mohsen Virayeshi & Mohammad Choubak.

12.30.2017 #Dorud #Lorestan Province, #Iran

#IranProtesters pic.twitter.com/WOa38QcNUm — Ahmad Batebi (@radiojibi) 30 грудня 2017 р.

Як зазначає агентство цей відеозапис, як і інші, опубліковані під час нинішньої хвилі протесту, не може бути негайно перевірений.

Інші учасники протесту на відео скандували: "Я вб'ю всіх, хто вбив мого брата!"

Демонстранти скандують: "Смерть диктатору", маючи на увазі верховного керівника Аятолу Алі Хаменеї.

Protesters in the capital #Tehran took down a poster of Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader, chanting “Death to You!" pic.twitter.com/DPwd44V1kl — IranWire (@IranWireEnglish) 30 грудня 2017 р.

У містах Тегеран і Карадж на захід від столиці протестувальники розбили вікна в державних будівлях і розпалили багаття на вулицях.

Зображення, наведені напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, демонструють палаючі сміттєві контейнери і розбиті автобусні зупинки.

При цьому генерал Есмаїл Коушері, заступник голови служби безпеки Революційної гвардії в Тегерані, заявив, що ситуація в столиці перебуває під контролем і попереджає, що протестуючі зіткнуться з "залізним кулаком нації", якщо заворушення продовжаться.

"Якщо люди вийшли на вулиці через високі ціни, вони не повинні були скандувати ці (антиурядові) гасла і спалювати суспільну власність і автомобілі", - сказав він.

Сполучені Штати засудили десятки арештів протестуючих, про які повідомляють іранські ЗМІ з четверга.

Президент Дональд Трамп написав в твіттері: "Весь світ розуміє, що хороші люди в Ірані хочуть змін і, крім величезної військової могутності Сполучених Штатів, цих людей найбільше бояться їх лідери".