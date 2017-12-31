У Яценюка розказали за скільки він продав свою частку в "Еспресо"

Екс-голова Кабміну, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк продав 30-відсоткову частку телеканалу "Еспресо" американській компнії за майже 1,5 млн доларів США.

Про це повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо.

"Вартість угоди з американською компнією ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., створеною у штаті Нью-Йорк, США, - 1 млн 465 тис 281 доларів США", - написала вона у facebook.

За її словами, опціон на придбання 30-відсоткової частки у статутному капіталі ТОВ "Аста Фінанс" (юридичної особи, що володіє 100 % ТОВ "Голдберрі", яке здійснює мовлення під логотипом "Еспресо") було укладено ще 2013 року, а в результаті прозорого та публічного продажу цієї частки власності Яценюк сплатить до державного бюджету близько 7 млн грн податків.

Лаппо також повідомила, що Яценюк продав свою частку задля "уникнення спекуляцій про політизацію діяльності каналу".

Як повідомлялось, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та Інна Авакова, дружина глави МВС продали свої частки у статутному капіталі телеканала "Еспресо" іноземній компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та нардепа Іван Жеваго.

При цьому в "Еспресо" заявили, що "зазначені зміни не вплинуть на редакційну політику".

Як відомо, телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.

Як повідомляла тоді прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, він придбав корпоративні права телеканалу за 3,8 млн грн.

На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

Більше про зміни на медійному ринку під час підготовки до виборів читайте у матеріалі "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал" та "Льовочкін, Хорошковський, Аваков у війні за Інтер".