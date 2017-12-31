Чоловік, який захопив відділення пошти у Харкові, робив "передбачення"

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Неділя, 31 грудня 2017, 09:11

Володимир Безух, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові, уявляв себе як ясновидця й екстрасенса у 2014 році.

На відеозаписі, оприлюдненому в квітні 2014 року, він пророкував громадянську війну в Україні й епідемію.

Безух казав, що Володимир Путін не зупиниться – і війна в Україні триватиме понад 3 роки.

Також він пророкував вибух трубопроводу в Балтійському морі і сибірську виразку в Росії.

За словами Безуха, "армагеддон" міг статися у 2017 році.



Як відомо, вдень 30 грудня в Харкові Володимир Безух захопив відділення "Укрпошти" на вулиці Шевченка, взявши в заручники людей і погрожуючи вибухівкою. До вечора будівлю і людей звільнили, а зловмисника затримали

Як пише Медиапорт, серед переговорників були батько "терориста", якого він не слухав, і знайомий зі школи, психолог Вадим Безуглий, який розмовляв зі зловмисником через двері, вікно й телефоном.

За словами Безуглого, Безух був п'яний, перебуваючи на пошті, і його стан можна описати як "галюциногенну маячню".

"Достукатися до нього я пробував різними способами. Поки він трохи не заспокоївся, це все було марно. Щойно він став контактним, став розмовляти, це все закінчилося протягом 10-15 хвилин", – сказав психолог, який знав Безуха понад 20 років.

"Я його умовляв, я говорив із ним суворо, я пробував все, аби його розговорити... Мені хотілося б вірити, що він заспокоївся завдяки мені, але, швидше за все, перестала діяти горілка, ослабло сп'яніння", – додав Безуглий.

А місцевий житель Василь розповів журналістам, що знайомий із "терористом" ще зі школи і часто бачив його нетверезим.

"Його звуть Вова, кличка - "Безя"... Ну, він все вживає... Не працював він. Я нещодавно його зустрів. Каже: мені потрібно в тюрму. Я кажу: для чого? Він каже: треба. Буквально три дні минуло – і захопилася пошта", – розповів Василь.

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, Безуху загрожує 7-15 років.

Теми: Харків заручники
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