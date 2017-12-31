У Чернігові вкрали бронзовий бюст Пушкіна

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Неділя, 31 грудня 2017, 11:58

У місті Чернігів у ніч на 31 грудня невідомі вкрали бронзовий бюст Олександра Пушкіна.

Про це повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.

"Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна", - написав він.

Як відомо, пам'ятник Пушкіну був встановлений в історичному середмісті Чернігова –  на Валу – 25 вересня 1900 року.

Пам'ятник являв собою бронзовий бюст заввишки 1,5 м, встановлений на гранітному п'єдесталі заввишки 2,8 м. 

 
Пам'ятник Пушкіну у Чернігові
Фото з вікіпедії

Як відомо, 18 грудня у Чернігові викрали бронзове погруддя з могили українського письменника Михайла Коцюбинського.

Теми: Чернігів культура кримінал
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